Le misure restrittive per il contenimento del Coronavirus sono prorogate fino al 3 maggio. Lo ha annunciato oggi con una conferenza stampa il Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha firmato un nuovo Dpcm.

Rispetto a quanto in vigore finora, dal 14 aprile potranno però riaprire librerie e cartolerie, negozi per bambini e neonati. Potranno riprendere anche alcune attività, come quelle della selvicoltura e forestali.