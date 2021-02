Coronavirus: Leggo che il Governo Draghi vuole prendere decisioni in anticipo e condivise con il Parlamento.

Vuole che il Comitato tecnico scientifico abbia un unico portavoce, e così finisce la storia diventata davvero poco sopportabile di ogni esperto che dice la propria opinione.

Inoltre, per quanto riguarda le attività, pare ci sia l’idea di chiusure differenziate in base al rischio.

Aspetto di vedere le cose in concreto, ma se veramente le cose andranno così direi che sulla questione Covid si parte bene.

Soprattutto si parte ascoltando i sindaci, ovvero coloro che portano all’attenzione di Roma la voce dei cittadini.

E non una voce tenue, lontana. Una voce forte e partecipata, perché da un anno siamo in prima linea per dare informazioni corrette e speranza alle persone, ma non sempre è stato semplice a causa di tanta confusione e scelte compiute all’ultimo minuto.