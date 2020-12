Coronavirus: “Le misure non hanno funzionato”.

Queste le parole usate dalla cancelliera Angela Merkel per dire ai tedeschi che nelle prossime settimane ci sarà un lockdown duro (in Germania i negozi al dettaglio e la scuola non erano stati chiusi).

Parole di assunzione di responsabilità: esattamente quello che deve fare un Governo.

In un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo non si può dare la colpa ai cittadini, non si possono mettere le persone l’una contro l’altra.

Anche perché la colpa – e lo dico da un po’ – è di questo maledetto virus.

Nessuno di noi si aspetta la perfezione dai Governi, perché tutti siamo consapevoli che è un gran casino.

Ma chiarezza nelle decisioni e nelle argomentazioni, sì. Queste i cittadini se le aspettano e se le meritano.

C’è bisogno di sincerità, di una comunicazione semplice e lineare e, soprattutto, dell’assunzione di responsabilità.

L’assunzione di responsabilità non è una cosa negativa: è soltanto ciò che distingue un leader da un non leader.

LUCA MENESINI