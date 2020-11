Coronavirus: La Toscana diventa zona rossa da domenica 15 novembre.

Se qui dovevamo arrivare perché dal nazionale hanno visto che questa è l’unica strada per abbassare velocemente i contagi entro inizio dicembre, allora era meglio se, con un po’ di coraggio, la Toscana (e non solo) veniva messa in fascia rossa subito.

Il buonsenso, infatti, ci dice che dobbiamo aspettare 15 giorni per vedere gli effetti delle restrizioni adottate sulla diffusione del Covid, così che senso ha? Eravamo in fascia arancione da 3 giorni.

Il metodo delle fasce doveva servire per dare regole sicure alle persone per almeno 2 settimane.

– Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro;

Sono aperti invece i negozi nel settore alimentare, surgelati, informatica ed elettronica, tabacchi, telefonia, ferramenta e prodotti per la casa, articoli igienico sanitari, attrezzature e servizi per l’agricoltura, elettricità, librerie, edicole, cartolerie, abbigliamento e calzature per bambini, articoli sportivi e tempo libero, autoveicoli e accessori, giocattoli, farmacie, medicali, profumerie, erboristerie, fiori, animali, ottici e fotografi, combustibili, distributori automatici, ambulanti dei settori concessi, vendita via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono di qualsiasi prodotto;