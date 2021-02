Coronavirus: In tanti mi scrivete per dirmi che non ce la fate più. Siamo stanchi, provati e demoralizzati.

Tanti sono in difficoltà e non hanno il coraggio di dirlo.

Ditelo, perché non c’è niente di male e niente di strano: siamo umani, da un anno la nostra socialità è ridotta ed è normalissimo sentirne la mancanza o sentirsi in difficoltà anche se apparentemente uno crede di non averne motivo.

Come Comune abbiamo messo a disposizione dei cittadini un numero di telefono per parlare con figure professionalmente competenti.

Chi avesse bisogno perché non esce più, perché ha perso il lavoro e non sa da dove ripartire, perché si sente solo, perché ha bisogno di parlare può chiamare lo 0583.428252.