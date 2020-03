Coronavirus, in Italia più morti che in Cina (ufficialmente)

Bilancio pesante dal bollettino quotidiano sull’ epidemia di coronavirus . L’Italia, secondo i dati diffusi ieri dalla Protezione civile, ha registrato 33.190 malati di coronavirus (+4.480) e 3.405 vittime (+427): il conteggio dei morti supera per la prima volta quello della Cina , epicentro del virus, ferma a 3.245 decessi. Attenzione, però: qui Luca Salvioli spiega come confrontare i dati tra i due Paesi e rileva alcune incongruenze, a partire dal dato più elevato di contagi registrato nel colosso asiatico.

La Lombardia si conferma la regione più colpita dall’epidemia con un bilancio provvisorio di 9.884 malati di coronavirus (2.171 più del giorno prima), 2.168 vittime (in aumento di 209 unità nell’arco di 24 ore). Al momento, come sottolineato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, rimangono un totale di 1.250 posti letto in terapia intensiva.