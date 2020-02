Coronavirus – Il Sindaco Giovannetti: “Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza”.

“A questo punto dobbiamo essere pronti anche ad affrontare la realtà. Il nuovo coronavirus Covid 19 non è più così lontano ed è un pericolo invisibile nei confronti del quale l’unica arma, in questo momento, è la prevenzione. I casi della Lombardia hanno creato un comprensibile panico tra i cittadini anche della nostra comunità ed il rischio, non troppo lontano, è in una progressiva degenerazione di questo stato d’animo. La Regione Toscana, a questo punto, deve fornirci tutti gli strumenti per aiutarci a contenere, in questa fase, il panico. E soprattutto renderci partecipi delle misure preventive e di contenimento in caso di contagi o ipotesi di quarantene. Dobbiamo essere preparati ad ogni possibilità. Come amministrazione pubblicheremo, sugli organi di informazione e comunicazione dei cittadini, le informazioni necessarie sulla prevenzione ed i corretti comportamenti da evitare. Invito ad evitare il panico e soprattutto ad approvvigionarsi di informazioni da fonti riconosciute come il Ministero della Salute e la Regione Toscana per evitare la diffusioni di notizie non corrette o non autorevoli”: così il Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti commenta la notizia dei contagi in Lombardia.