Coronavirus, il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale.

Il C.O.C. avrà la propria Sala Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Municipale in Via di Portovecchio 390 a Massarosa. Il Coc sarà attivo h24 e avrà un numero di telefono specifico 0584 939767 oltre al fax 0584 979266.

“Abbiamo attivato il massimo organo di Protezione Civile, il centro operativo comunale – spiega il sindaco – per coordinare l’emergenza epidemiologica COVID-19 in collaborazione con tutti gli enti preposti. Ci siamo attrezzati per farci trovare pronti a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovviamente coordinandoci con il centro operativo versiliese”.