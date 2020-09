Coronavirus: Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato parere positivo all’uso di tamponi rapidi anche nella scuola, con la finalità di screening.

Per quanto riguarda i test salivari sono in fase di sperimentazione in Lazio, ancora devono essere validati dal Ministero, ma il quadro è in evoluzione e quindi avremo novità nel giro di poco.

Cari cittadini, care cittadine,

È notizia di oggi che il Cts ha dato parere favorevole all’uso dei test rapidi, già usati in alcuni aeroporti, a scuola. Ovviamente è per la finalità di screening, perché poi l’accertamento di positività passa sempre dal tampone, che ha affidabilità maggiore.

Pertanto uscirà a breve una nuova circolare ministeriale che darà il via alla possibilità, che poi Regioni e Asl dovranno tradurre in realtà.

Con questi test rapidi i tempi di attesa si riducono notevolmente, soprattutto quando l’indecisione se è Covid-19 o meno è tanta, perché il risultato arriva in meno di 30 minuti.

Questi non sono i test salivari. I test salivari (ancora meno invasivi) sono in fase di sperimentazione.

La situazione è giustamente in evoluzione, in modo da trovare il punto di incontro migliore fra l’obiettivo primario della sicurezza e l’obiettivo primario del bisogno di risposte in tempi accettabili.

Pertanto cerchiamo di non perdere la serenità: è comprensibile l’ansia e lo stress per il quadro complessivo, ma mi pare che anche a livello nazionale adesso sia chiaro che bisogna velocizzare l’attività di screening, soprattutto a scuola, per evitare quelle situazioni in cui una famiglia resta appesa per giorni in attesa del risultato di un tampone, con tutte le questioni che seguono per il lavoro e per tutto.

Le cose quindi vanno, su questo fronte, in questa direzione e penso che nel giro di poco tempo ci saranno novità che garantiranno sicurezza e, allo stesso tempo, semplificheranno la vita dei genitori.

Vi tengo aggiornati passo passo.

Stringiamo i denti, vediamo di portare a casa quello che ancora manca.

Insieme ce la faremo.

LUCA MENESINI