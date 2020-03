Coronavirus: i Paesi vietati ai turisti italiani, lista completa

L’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo sta creando grande apprensione tra chi deve partire o ha prenotato un viaggio per l’estero nel 2020. Si sta allungando, infatti, la lista dei Paesi che hanno bloccato gli ingressi agli italiani, e di conseguenza l’elenco dei voli cancellati dalle compagnie da e per l’Italia.

In caso di cancellazione di eventi e partenze a causa del COVID-19 è previsto il rimborso dei biglietti, con la possibilità di modificare le date della partenza gratuitamente (per i dettagli leggi Coronavirus Italia: voli e viaggi cancellati. Come avere il rimborso). Se c’è chi ha dovuto o dovrà rinunciare al viaggio a causa del divieto, in tanti saranno però disincentivati a partire a causa delle misure restrittive imposte da alcuni Paesi nei confronti dei turisti italiani, come quarantena obbligatoria e isolamento per due settimane all’arrivo.

Facciamo il punto della situazione.

Coronavirus: Paesi che hanno chiuso le frontiere all’Italia

Gli oltre 1.600 casi di coronavirus registrati in Italia hanno portato molti Stati a prendere delle decisioni drastiche. Alcuni hanno deciso di bloccare completamente l’ingresso agli italiani.

Per il momento, la lista degli Stati che hanno chiuso le frontiere alle persone che vengono dall’Italia a causa dell’emergenza coronavirus è formata da:

Mongolia : divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese

: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese Oman : sospesi i voli tra Milano e Salalah. Restano operativi, per il momento, i collegamenti tra Milano e Mascate. Si raccomanda di verificare lo stato del volo.

: sospesi i voli tra Milano e Salalah. Restano operativi, per il momento, i collegamenti tra Milano e Mascate. Si raccomanda di verificare lo stato del volo. Turchia : dal 29 febbraio tutti i voli provenienti dall’Italia sono sospesi.

: dal 29 febbraio tutti i voli provenienti dall’Italia sono sospesi. Giordania : sono stati vietati gli ingressi di persone provenienti dall’Italia;

: sono stati vietati gli ingressi di persone provenienti dall’Italia; El Salvador : sono state chiuse le frontiere alle persone residenti in Italia e a chi si è recato in Italia nelle ultime due settimane;

: sono state chiuse le frontiere alle persone residenti in Italia e a chi si è recato in Italia nelle ultime due settimane; Mauritius : lo stop riguarda solo i viaggiatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;

: lo stop riguarda solo i viaggiatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; Turkmenistan : anche in questo caso le frontiere sono chiuse per gli italiani e per coloro che siano state nel nostro Paese nelle ultime due settimane;

: anche in questo caso le frontiere sono chiuse per gli italiani e per coloro che siano state nel nostro Paese nelle ultime due settimane; Vietnam : si comporta come il Turkmenistan;

: si comporta come il Turkmenistan; Kuwait : ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia, primo paese a far scattare un provvedimento del genere;

: ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia, primo paese a far scattare un provvedimento del genere; Seychelles : anche in questo caso gli italiani vedranno le frontiere chiuse e non verranno ammessi

: anche in questo caso gli italiani vedranno le frontiere chiuse e non verranno ammessi Libano: vietato l’ingresso nel Paese a tutti i passeggeri di voli provenienti dall’Italia, tranne se si tratta di cittadini libanesi o stranieri con un permesso di residenza nel paese. Non c’è il blocco formale dei voli.

L’Australia sta intanto valutando se imporre o no il divieto di ingresso agli italiani.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui Paesi che bloccano gli arrivi dall’Italia a causa del virus, si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Viaggi e coronavirus: Paesi con restrizioni per turisti italiani

Il sensibile aumento dei contagi in Italia, nelle regioni del Nord (Lombardia e Veneto in primis), ha portato le autorità competenti all’adozione di misure straordinarie per il contenimento della diffusione del virus.

Oltre ai Paesi che hanno chiuso le frontiere ci sono altri stati che hanno attivato delle misure precauzionali nei confronti dei cittadini italiani. È possibile che ulteriori misure vengano adottate nei prossimi giorni. Non vi sono direttive univoche e la decisione di far sbarcare i viaggiatori provenienti dall’Italia spetta alle autorità dei singoli Stati.

Gran Bretagna : imposto l’auto-isolamento per 14 giorni ai cittadini che arrivano dalle regioni del Nord Italia e che presentano sintomi. La quarantena è obbligatoria anche per chi arriva dai comuni italiani del focolaio ed è asintomatico.

: imposto l’auto-isolamento per 14 giorni ai cittadini che arrivano dalle regioni del Nord Italia e che presentano sintomi. La quarantena è obbligatoria anche per chi arriva dai comuni italiani del focolaio ed è asintomatico. Cina, Kazakhistan e Kirghizistan : mettono in quarantena preventiva i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Il governo cinese non ha esplicitamente citato l’Italia, ma ha parlato in generale di paesi colpiti dal virus.

: mettono in quarantena preventiva i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Il governo cinese non ha esplicitamente citato l’Italia, ma ha parlato in generale di paesi colpiti dal virus. Malta e Islanda : si sono mosse nello stesso modo e hanno deciso entrambe di chiedere, a chi venisse dalle zone rosse dell’Italia, di mettersi in quarantena autonomamente.

: si sono mosse nello stesso modo e hanno deciso entrambe di chiedere, a chi venisse dalle zone rosse dell’Italia, di mettersi in quarantena autonomamente. Brasile, Colombia, Cuba e Cipro : effettuano controlli sanitari per i cittadini italiani a bordo di aerei che atterrano sul loro suolo.

: effettuano controlli sanitari per i cittadini italiani a bordo di aerei che atterrano sul loro suolo. Lituania : anche in questo caso si opta per controlli preventivi, che vengono effettuati all’aeroporto, ma solo sulle persone che sono state nelle quattro regioni interessante dai focolai.

: anche in questo caso si opta per controlli preventivi, che vengono effettuati all’aeroporto, ma solo sulle persone che sono state nelle quattro regioni interessante dai focolai. Croazia e Libano : hanno stabilito controlli nei loro aeroporti per le persone provenienti dall’Italia. Chi presenta febbre e sintomi riconducibili al virus viene portato in quarantena per 14 giorni nell’ospedale del luogo;

: hanno stabilito controlli nei loro aeroporti per le persone provenienti dall’Italia. Chi presenta febbre e sintomi riconducibili al virus viene portato in quarantena per 14 giorni nell’ospedale del luogo; Bulgaria e Montenegro : richiedono di compilare un form alle persone provenienti dall’Italia e sottopongono i viaggiatori a controlli sanitari. Cancellati i voli Air Bulgaria da e per Milano fino al 27 marzo. Tutti i passeggeri dei voli sospesi possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi.

: richiedono di compilare un form alle persone provenienti dall’Italia e sottopongono i viaggiatori a controlli sanitari. da e per Milano fino al 27 marzo. Tutti i passeggeri dei voli sospesi possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi. Argentina : chiede invece ai passeggeri provenienti dall’Italia di compilare un modulo.

: chiede invece ai passeggeri provenienti dall’Italia di compilare un modulo. Egitto, Ucraina, Moldavia e Sudafrica : effettuano semplici scan della temperatura alle persone in entrata;

: effettuano semplici scan della temperatura alle persone in entrata; Samoa : chiede a tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia una certificazione medica che indichi le proprie condizioni fisiche e che non sia più vecchia di tre giorni;

: chiede a tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia una certificazione medica che indichi le proprie condizioni fisiche e che non sia più vecchia di tre giorni; Marocco : nei porti e negli aeroporti delle principali città sono stati posti degli screen termici che permettono di monitorare la temperatura. Alle persone provenienti dal nostro Paese viene inoltre richiesto di compilare un modulo.

: nei porti e negli aeroporti delle principali città sono stati posti degli screen termici che permettono di monitorare la temperatura. Alle persone provenienti dal nostro Paese viene inoltre richiesto di compilare un modulo. Stati Uniti : dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Alcune compagnie stanno riducendo o sospendendo i viaggi da e per l’Italia (il livello di allerta è 3 per il Paese e 4 per le regioni maggiormente colpite). I passeggeri che provengono dall’Italia potranno essere sottoposti a screening sanitari negli aeroporti di partenza e di arrivo e in caso di sintomi sospetti potrà essere loro negato l’imbarco. All’arrivo, per i passeggeri sintomatici sarà disposto l’isolamento, mentre per gli asintomatici che provengano da o abbiano visitato le regioni Lombardia o Veneto nei 14 giorni precedenti l’arrivo negli USA, le autorità si riservano la facoltà di imporre una quarantena domiciliare di 14 giorni.

: dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Alcune compagnie stanno riducendo o sospendendo i viaggi da e per l’Italia (il livello di allerta è 3 per il Paese e 4 per le regioni maggiormente colpite). I passeggeri che provengono dall’Italia potranno essere sottoposti a screening sanitari negli aeroporti di partenza e di arrivo e in caso di sintomi sospetti potrà essere loro negato l’imbarco. All’arrivo, per i passeggeri sintomatici sarà disposto l’isolamento, mentre per gli asintomatici che provengano da o abbiano visitato le regioni Lombardia o Veneto nei 14 giorni precedenti l’arrivo negli USA, le autorità si riservano la facoltà di imporre una quarantena domiciliare di 14 giorni. Polinesia francese : adottate misure restrittive all’ingresso. Tutti i viaggiatori che hanno transitato o visitato, 30 giorni prima dell’arrivo, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, devono presentare un certificato medico, rilasciato non più di 5 giorni prima dell’arrivo in Polinesia francese, che attesti che non presentano segni di infezione virale prima della partenza, indipendentemente dal porto d’imbarco.

: adottate misure restrittive all’ingresso. Tutti i viaggiatori che hanno transitato o visitato, 30 giorni prima dell’arrivo, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, devono presentare un certificato medico, rilasciato non più di 5 giorni prima dell’arrivo in Polinesia francese, che attesti che non presentano segni di infezione virale prima della partenza, indipendentemente dal porto d’imbarco. Kenya : controlli sanitari in aeroporto per tutti i viaggiatori in arrivo. In caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 a chi proviene dall’Italia sarà richiesto l’auto-isolamento per i 14 giorni successivi all’arrivo.

: controlli sanitari in aeroporto per tutti i viaggiatori in arrivo. In caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 a chi proviene dall’Italia sarà richiesto l’auto-isolamento per i 14 giorni successivi all’arrivo. Germania : le autorità hanno annunciato che i viaggiatori provenienti dall’Italia settentrionale saranno tenuti a comunicare i loro dati e spostamenti attraverso un’apposita carta di sbarco in modo da essere contattati rapidamente in caso di necessità.

: le autorità hanno annunciato che i viaggiatori provenienti dall’Italia settentrionale saranno tenuti a comunicare i loro dati e spostamenti attraverso un’apposita carta di sbarco in modo da essere contattati rapidamente in caso di necessità. Malawi e Zambia : controllo della temperatura e compilazione di un questionario su provenienza, stato di salute, contatti e indirizzo. Quarantena di 14 giorni per chi viene dall’Italia (auto-isolamento con controlli sanitari a campione o trasferimento in strutture ad hoc).

: controllo della temperatura e compilazione di un questionario su provenienza, stato di salute, contatti e indirizzo. Quarantena di 14 giorni per chi viene dall’Italia (auto-isolamento con controlli sanitari a campione o trasferimento in strutture ad hoc). Qatar : periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni o rientro in Italia per tutti i passeggeri provenienti dall’Italia o per chi ha viaggiato in Italia nei precedenti 30 giorni.

: periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni o rientro in Italia per tutti i passeggeri provenienti dall’Italia o per chi ha viaggiato in Italia nei precedenti 30 giorni. Panama : per il momento sono stati predisposti controlli della temperatura, questionario e quarantena domiciliare di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dall’Italia. La Farnesina avvisa che le autorità panamensi potrebbero mettere in pratica con scarso preavviso misure più stringenti, incluso il divieto di sbarco per i passeggeri provenienti dalle zone più colpite dal virus.

: per il momento sono stati predisposti controlli della temperatura, questionario e quarantena domiciliare di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dall’Italia. La Farnesina avvisa che le autorità panamensi potrebbero mettere in pratica con scarso preavviso misure più stringenti, incluso il divieto di sbarco per i passeggeri provenienti dalle zone più colpite dal virus. Russia : le frontiere con l’Italia restano aperte. I passeggeri sono sottoposti a controlli della temperatura in aeroporto o a bordo dell’aereo. Le persone che presentano sintomi possono essere messi in osservazione e quarantena per 14 giorni.

: le frontiere con l’Italia restano aperte. I passeggeri sono sottoposti a controlli della temperatura in aeroporto o a bordo dell’aereo. Le persone che presentano sintomi possono essere messi in osservazione e quarantena per 14 giorni. Repubblica Ceca : all’aeroporto di Praga , dalla mezzanotte di lunedì 24 febbraio, c’è un gate dedicato ai viaggiatori provenienti dall’Italia dove vengono effettuati i controlli sui passeggeri in ambiente igienizzato. La circolazione resta libera

: all’aeroporto di , dalla mezzanotte di lunedì 24 febbraio, c’è un gate dedicato ai viaggiatori provenienti dall’Italia dove vengono effettuati i controlli sui passeggeri in ambiente igienizzato. La circolazione resta libera Polonia ha adottato, per il momento, misure di quarantena per coloro che provengono dalle regioni del Nord Italia, ma negli aeroporti sono stati potenziati i controlli della temperatura corporea sui passeggeri che vengono da Italia e Cina.

ha adottato, per il momento, misure di quarantena per coloro che provengono dalle regioni del Nord Italia, ma negli aeroporti sono stati potenziati i controlli della temperatura corporea sui passeggeri che vengono da Italia e Cina. Svizzera le autorità fino a questo momento hanno annunciato che il traffico da e verso l’Italia resta aperto. Annullato il Salone di Ginevra 2020.

le autorità fino a questo momento hanno annunciato che il traffico da e verso l’Italia resta aperto. Annullato il Salone di Ginevra 2020. Lettonia i passeggeri dei voli provenienti da Milano, Bergamo, Venezia e Verona dovranno compilare in aeroporto un modulo rilasciato dal Centro di Prevenzione e di Controllo delle Malattie locale in cui dovrà indicare regione di provenienza, luoghi in cui si è recato di recente, durata e luogo di soggiorno in Lettonia.

i passeggeri dei voli provenienti da Milano, Bergamo, Venezia e Verona dovranno compilare in aeroporto un modulo rilasciato dal Centro di Prevenzione e di Controllo delle Malattie locale in cui dovrà indicare regione di provenienza, luoghi in cui si è recato di recente, durata e luogo di soggiorno in Lettonia. India: i passeggeri in arrivo dall’Italia o che abbiano visitato l’Italia a partire dal 10 febbraio scorso potrebbero essere sottoposti a quarantena di 14 giorni al loro arrivo nel Paese.

Coronavirus Italia: gite scolastiche sospese in alcuni Paesi

Anche Grecia, Israele, Francia, Spagna, Turchia, Irlanda, Russia e Irlanda sconsigliano i viaggi nel nostro Paese ma le frontiere restano aperte. Sono state sospese le gite scolastiche in Italia per gli studenti di Croazia, Slovenia, Serbia e Grecia. La compagnia di bandiera greca, Aegean, ha fatto sapere che tutti i passeggeri in possesso di un biglietto per l’Italia da qui al 20 marzo potranno cambiare la data di partenza gratuitamente.