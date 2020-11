Coronavirus: Faccio un appello al Governo in vista del Natale.

Chiedo che non ci sia detto chi vedere (come, ad esempio, parenti, famiglia stretta, ecc), ma che venga dato il numero massimo consentito di commensali per festeggiare gli appuntamenti che fra dicembre e gennaio animano le nostre vite.

Dare un numero massimo di partecipanti a un pranzo o a una cena è un modo per contenere la diffusione del Covid e poter stare insieme in sicurezza, e visto il quadro attuale è logico pensare che saranno date delle regole.

Ecco, che le regole riguardino soprattutto i numeri, non i legami parentali.

Ogni persona ha il diritto di passare i giorni di festa con chi vuole, perché la libertà di scegliere con chi stare è prerogativa personale di ciascuna persona.

Ci sono cose che non si toccano: le persone care sono una di queste.