ALTOPASCIO – CORONAVIRUS – Ecco cosa prevede il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, valido fino al 3 aprile

➡️chiusura di musei e istituti di cultura

➡️ stop a congressi, riunioni, meeting, manifestazioni, eventi, spettacoli, compresi quelli nei cinema e teatri, le attività di pub e discoteche e locali assimilati, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo

➡️ lo svolgimento delle attività in bar e ristoranti può avvenire solo con obbligo, a carico dell’esercente, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, mentre per le atre attività commerciali si raccomanda di contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

➡️ si conferma sospensione di tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative fino al 15 marzo

➡️sospese le attività comunali: Biblioteca (che da domani resterà chiusa fino al 3 aprile, sospeso anche il prestito bibliotecario); cinema; stagione teatrale; corsi comunali; corsi di ginnastica per over55 organizzati dal Comune; tombola e ballo anziani; centro di aggregazione giovanile

➡️Sport: sono sospesi eventi e competizioni sportive al pubblico, consentite quelle a porte chiuse, compresi gli allenamenti agonistici, ma sotto il controllo di personale medico per verificare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

➡️Ospedali, Rsa, lungodegenze: vietato agli accompagnatori restare nelle sale di attesa dei pronto soccorso (salvo specifiche indicazioni del personale). L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura

➡️ luoghi di culto, messe, cerimonie, funerali: l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozione di misure per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali

➡️se si ha febbre, tosse, affanno e problemi alle vie respiratorie occorre restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia

➡️ gli uffici comunali sono aperti, ma ricevono SOLO su appuntamento. Prima di recarsi in ufficio occorre chiamare. Numeri di telefono di tutti gli uffici del Comune, consultabili qui: http:// www.comune.altopascio.lu.it /pa/coronavirus/

Qui invece è possibile consultare il nuovo Decreto: https:// www.slideshare.net/…/ coronavirus-firmato-il-dpcm -8-…

Facciamo girare il più possibile, è importante che tutti i cittadini rispettino queste misure precauzionali perché sono indispensabili per contenere la diffusione del contagio.