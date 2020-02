Coronavirus, due nuovi casi positivi in Toscana: uno è di Torre del Lago

VIAREGGIO – Ci sono due nuovi casi di positività al test del Coronavirus in Toscana, uno di Torre del Lago, l’altro di Siena. Entrambi in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Il primo è un 44enne che risiede nella frazione viareggina e lavora a Vo Euganeo, uno dei focolai veneti, in un birrificio, ora chiuso a seguito delle misure prese dalla Regione Veneto. Vive da solo, ha passato il fine settimana con il figlio, ora in isolamento domiciliare fiduciario. L’uomo ha avuto i primi sintomi lunedì, poi con l’arrivo della febbre alta ha avvisato la Asl Toscana nord ovest, che gli ha fatto il tampone a domicilio, risultato positivo. Ora è in isolamento domiciliare fiduciario. È in buone condizioni di salute, la temperatura è tornata nella norma e non c’è necessità di ricovero.