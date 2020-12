Coronavirus: Da oggi (giovedì 31 dicembre) fino a mercoledì 6 gennaio compreso l’Italia è in zona rossa.

Unica eccezione lunedì 4 gennaio, che saremo tutti arancioni. In sostanza:

– Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. C’è una deroga a questo divieto: si possono andare a trovare parenti o amici che vivono nella nostra stessa regione (va bene che sia in un comune o provincia diversa dalla propria). Per andare da parenti o amici ci si può spostare al massimo in 2, esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, le persone con disabilità e le persone non autosufficienti. Si può andare in una sola abitazione al giorno (quindi non si va di casa in casa) e bisogna rientrare a casa entro le 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Le persone che non si spostano da casa possono ricevere la visita di 2 persone non conviventi;

– È in vigore tutti i giorni il divieto di spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino, divieto che diventa dalle 22 alle 7 del mattino per la notte di Capodanno;

– Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie restano chiuse ma è consentito l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza limiti;

– Chiusi i negozi di abbigliamento. Possono invece stare aperti i negozi nel settore alimentare, surgelati, informatica ed elettronica, tabacchi, telefonia, ferramenta e prodotti per la casa, articoli igienico sanitari, attrezzature e servizi per l’agricoltura, elettricità, librerie, edicole, cartolerie, abbigliamento e calzature per bambini, articoli sportivi e tempo libero, autoveicoli e accessori, giocattoli, farmacie, medicali, profumerie, erboristerie, fiori, animali, ottici e fotografi, combustibili, distributori automatici, ambulanti dei settori concessi, vendita via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono di qualsiasi prodotto;

– Possono stare aperte le attività quali lavanderia, pompe funebri, barbiere e parrucchiere. Chiusi i centri estetici;

– Si può fare la spesa nel proprio comune o nei comuni limitrofi se non c’è l’attività nel proprio o per motivi di convenienza economica;

– Si può andare in altro comune se abbiamo bisogno di un servizio che non è disponibile nel proprio comune. Ma non è come in zona arancione: in zona rossa nemmeno la ordinanza regionale autorizza lo spostamento in altro comune per usufruire di un servizio se questo è presente nel proprio comune. Il principio del rapporto fiduciario in zona rossa viene meno;

– Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle di interesse nazionale riconosciute dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi;

– È consentito svolgere attività motoria vicino casa e attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale;

– Chiusi musei e mostre. Chiusi teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie;