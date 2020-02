CORONAVIRUS: CONSIGLI PER LA PREVENZIONE

Nelle immagini sotto trovate i consigli e le informazioni utili divulgate dal Ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Organizzazione mondiale per la sanità e dal Centro europeo per la prevenzione.

Di seguito, invece, vi riporto le misure previste dalla Regione Toscana:

📣 chiunque sia stato in Cina o in altro luogo ad alto contagio da Coronavirus negli ultimi 14 giorni, oppure in contatto con persone che siano state in tali luoghi DEVE contattare il sistema sanitario regionale a questo numero: 055.5454777.

NON DEVE andare al Pronto Soccorso.

Il non rispetto di questa ordinanza viene punito con sanzioni penali.

📣 la persona di cui al punto sopra verrà fatta rimanere nel proprio domicilio per il tempo di quarantena di 14 giorni e monitorata costantemente da personale sanitario. Qualora si presentassero anche minimi sintomi verrà effettuato un tampone da personale sanitario direttamente a casa del paziente e, nell’ipotesi in cui risultasse positivo, il soggetto sarà trasferito con sistema del 118 appositamente attrezzato nei reparti ospedalieri di malattie infettive.

📣 per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 è disposta dall’azienda sanitaria territorialmente competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva.

Le persone che siano entrate in contatto con soggetti positivi al Coronavirus devono contattare il 118. Verranno ricoverati in quarantena nel reparto di malattie infettive.