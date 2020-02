Coronavirus, Borrelli: “821 persone contagiate, 21 morti e 46 guariti”

venerdì 28 febbraio 2020 Di Redazione Blogo.it

Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus COVID-19, Angelo Borrelli, ha ufficializzato in serata il bilancio aggiornato della situazione in Italia: 888 le persone attualmente contagiate nel nostro Paese in 13 diverse Regioni e una provincia autonoma dall’inizio dell’epidemia, mentre sono 46 quelle che si possono definire a tutti gli effetti guarite dal virus.

Questo l’elenco dei casi così come reso noto dalla Protezione Civile:

Lombardia

: 531

Veneto

: 151

Emilia-Romagna

: 145

Liguria

: 19

Piemonte

: 11

Toscana

: 8

Marche

: 6

Sicilia

: 4

Campania

: 4

Lazio

: 3

Puglia

: 3

Abruzzo

: 1

Calabria

: 1

Provincia Autonoma di Bolzano

: 1

È bene precisare, però, che sono soltanto 345, molto meno della metà, i pazienti ricoverati con sintomi e di questi 64 sono in terapia intensiva. Gli altri 412 si trovano in isolamento domiciliare, tenuti sotto controllo dalle autorità sanitarie.

La Protezione Civile precisa che sono 21 le persone decedute dopo aver contratto il coronavirus, ma la causa effettiva di ciascun decesso dovrà essere stabilità dall’Istituto Superiore della Sanità.