Coronavirus, Borrelli: “1.577 persone contagiate, 34 morti e 83 guariti”

domenica 1 marzo 2020 Di Redazione Blogo.it

Puntualissimo come ogni giorno ormai da settimane, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus COVID-19 Angelo Borrelli ha fatto il punto della situazione aggiornando il bilancio delle persone contagiate in Italia, i decessi e le persone che, invece, si possono considerare guarite dal virus.

Il totale delle persone attualmente contagiate in Italia sono 1.577 e di queste 639 sono attualmente ricoverate in ospedale (41% del totale). Il numero dei morti è salito a 34, cinque in più rispetto alle 18.00 di ieri, ed è salito anche il numero dei guariti: 83 in tutto il Paese.

Questo l’elenco dei casi così come reso noto dalla Protezione Civile:

Lombardia

: 984 positivi (406 ricoverati) e 24 deceduti

Emilia-Romagna

: 285 positivi (127 ricoverati) e 8 deceduti

Veneto

: 263 positivi (51 ricoverati) e 2 deceduti

Piemonte

: 49 positivi (11 ricoverati)

Marche

: 25 positivi (12 ricoverati)

Liguria

: 25 positivi (12 ricoverati)

Campania

: 17 positivi (4 ricoverati)

Toscana

: 13 positivi (7 ricoverati)

Sicilia

: 9 positivi (1 ricoverato)

Lazio

: 6 positivi (3 ricoverati)

Friuli Venezia Giulia

: 6 positivi

Abruzzo

: 5 positivi (3 ricoverati)

Puglia

: 3 positivi (1 ricoverato)

Umbria

: 2 positivi

Provincia Autonoma di Bolzano

: 1 positivo (1 ricoverato)

Calabria

: 1 positivo