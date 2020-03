Coronavirus, bollettino 24 marzo 2020: 3.612 contagiati in più, +743 morti, +894 guariti

Coronavirus, bollettino 24 marzo 2020: 3.612 contagiati in più, +743 morti, +894 guariti- della protezione civile italiana

martedì 24 marzo 2020 Di Redazione Blogo.it

Il capo della Protezione Civile e commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli ha comunicato anche oggi, nell’ormai consueta conferenza stampa delle 18, il bilancio aggiornato dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

Alle 17 di oggi, orario in cui tutte le Regioni hanno fornito i propri dati, il numero delle persone positive al coronavirus COVID-19 è salito a 54.030, con un incremento di 3.612 rispetto alla giornata di ieri. Di questi 28.698 si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3.393 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore è salito anche il numero dei decessi: 6.870, con un incremento di 743 decessi in un giorno, ma come al solito si attendono le conferme dell’Istituto Superiore di Sanità sulle cause effettive di quei decessi.

Le persone che ad oggi si possono considerare guarite dall’infezione sono 8.326, 894 in più rispetto a ieri.