Coronavirus, a Barga positivo ragazzo rientrato da vacanza all’estero

Immediate sono partite le procedure per cercare di individuare eventuali contatti del ragazzo che ha scoperto la positività dopo alcuni giorni dal rientro.

Sono quindi state stabilite le quarantene e gli isolamenti preventivi del caso.

A darne notizia la sindaca del comune di Barga Caterina Campani che raccomanda a tutti le solite regole di comportamento quali l’uso della mascherina ed il distanziamento. La sindaca raccomanda a tutti coloro che rientrano dalle vacanze nelle zone attualmente considerate a rischio di contattare gli appositi numeri regionali per sottoporsi ai tamponi o seguire i consigli e le procedure necessarie. In ogni caso per ogni rientro dall’estero il consiglio é di consultare le indicazioni che si trovano sulla pagina Facebook del Comune di Barga e sul sito della Regione Toscana.