#Coronavirus: 686 nuovi positivi dal 26 ottobre al 1 novembre nell’Asl Toscana nord ovest – Il punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid 3 novembre 2021 – Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, da martedì 26 ottobre a lunedì 1 novembre sono stati 686. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto. ZONA APUANE: 86 nuovi casi positivi di cui 43 (il 50%) di età inferiore ai 35 anni. Carrara 28, Massa 55, Montignoso 3. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 143.679 prime dosi e 139.567 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 85,9%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 al 1 novembre: 1.405. ZONA LUNIGIANA: 25 nuovi casi positivi di cui 11 (il 44%) di età inferiore ai 35 anni. Aulla 9, Bagnone 2, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 6, Podenzana 2, Pontremoli 1, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.121 prime dosi e 34.196 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,1%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 al 1 novembre: 615. ZONA PIANA DI LUCCA: 126 nuovi casi positivi di cui 50 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni. Altopascio 12, Capannori 38, Lucca 55, Montecarlo 8, Porcari 11, Villa Basilica 2. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 126.274 prime dosi e 123.330 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’86,5%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 19 al 25 ottobre: 1.696. ZONA VALLE DEL SERCHIO: 29 nuovi casi positivi di cui 6 (pari al 21%) hanno meno di 35 anni. Bagni di Lucca 1, Barga 3, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 7, Gallicano 10, Molazzana 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 30.322 prime dosi e 29.940 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’86,4%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 400. ZONA PISANA: 118 nuovi casi positivi di cui 56 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni. Calci 3, Cascina 25, Crespina Lorenzana 4, Fauglia 4, Orciano Pisano 1, Pisa 58, San Giuliano Terme 16, Vecchiano 6, Vicopisano 1. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 115.546 prime dosi e 112.291 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,3%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 3.208. ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 68 nuovi casi positivi di cui 26 (pari al 38%) hanno meno di 35 anni. Bientina 4, Buti 1, Calcinaia 14, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 1, Castelnuovo Valdicecina 2, Montecatini Val di Cecina 1, Palaia 13, Pomarance 5, Ponsacco 5, Pontedera 6, Santa Maria a Monte 10, Volterra 4. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 131.074 prime dosi e 127.691 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’87,6%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 1.619. ZONA LIVORNESE: 119 nuovi casi positivi di cui 45 (pari al 38%) hanno meno di 35 anni. Collesalvetti 8, Livorno 111. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 145.187 prime dosi e 140.850 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,1%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 1.875. ZONA VALLI ETRUSCHE: 57 nuovi casi positivi di cui 22 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni. Campiglia Marittima 1, Casala Marittimo 1, Castagneto Carducci 3, Cecina 28, Montescudaio 5, Piombino 12, Riparbella 1, Rosignano Marittimo 5, Suvereto 1. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 94.052 prime dosi e 91.306 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,8%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 1.512. ZONA ELBA: 7 nuovi casi positivi di cui 1 (il 14%) con meno di 35 anni. Capoliveri 2, Porto Azzurro 3, Portoferraio 2. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.636 prime dosi e 26.599 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’80,6%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 338. ZONA VERSILIA: 51 nuovi casi positivi di cui 14 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni. Camaiore 16, Massarosa 2, Pietrasanta 14, Seravezza 2, Viareggio 17. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 115.714 prime dosi e 111.722 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’87,4%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: 2.157. DATI SUI RICOVERI COVID Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 1 novembre: all’ospedale di Livorno ci sono 17 ricoverati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva;

all’ospedale di Lucca 20 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 12 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

all’ospedale Versilia 11 ricoverati, nessuno in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 5 ricoverati, nessuno in terapia intensiva:

all’ospedale di Cecina 1 ricoverato, nessuno in terapia intensiva. Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al 1 novembre erano in totale 66 di cui 9 in terapia intensiva. SITUAZIONE NELLE SCUOLE Queste le classi in quarantena nelle singole zone dell’Azienda: Apuane 11; Lunigiana 3; Piana di Lucca 22; Valle del Serchio 6; Pisana 27; Alta Val di Cecina Val d’Era 9; Livornese 22; Valli Etrusche 3; Elba 0; Versilia 6. DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI Al 1 novembre le vaccinazioni effettuate erano 1.873.414, di cui 963.605 per prime dosi. Sono stati vaccinati 494.546 donne e 469.059 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (1 novembre), apparteneva alla fascia 50-59 con 162.946 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 150.557 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146.077 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 130.878 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 102.963; la fascia 20-29 con 94.824; la fascia d’età 80-89 con 88.150; la fascia 0-19 con 66.270 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.940. E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita. toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021. (dp)