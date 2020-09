Coronavirus:  64 nuovi casi positivi in Asl Toscana nord ovest – UN CASO IN VALLE 2 NELLA PIANA DI LUCCA

5 settembre 2020 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 settembre, sono 64, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

APUANE: 20 casi

Carrara 11 (di cui 4 contatti di casi; 1 rientro da altra regione italiana); Massa 9 (di cui 4 contatti di casi);

LUNIGIANA: 4 casi

Aulla 3 (di cui 1 contatto di caso), Pontremoli 1;

PIANA DI LUCCA: 2 casi

Altopascio 1, Porcari 1 (rientro da altra regione italiana);

VALLE DEL SERCHIO: 1 caso

Coreglia Antelminelli 1 (contatto di caso);

PISA: 13 casi

Cascina 3 (di cui 1 contatto di caso), Pisa 9 (di cui 1 contatto di caso, 1 rientro dall’estero, 1 individuato grazie ai controlli in stazione di Pisa con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana); Vecchiano 1;

ALTA VAL DI CECINA E VALDERA: 10 casi

Ponsacco 2, Pontedera 7 (di cui 2 contatti di casi e 1 rientro dall’estero), Santa Maria a Monte 1;

LIVORNO: 2 casi

Livorno 2 (di cui 1 contatto di caso ed 1 rientro dall’estero);

VALLI ETRUSCHE: 2 casi

Piombino 1, Rosignano Marittimo 1 (rientro da altra regione italiana);

VERSILIA: 10 casi

Camaiore 1, Viareggio 9 (di cui 4 contatti di casi ed 1 rientro da altra regione italiana).

Ci sono poi 2 casi legato a cittadini residente fuori Regione la cui positività è stata notificata sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, individuato grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana. In particolare 1 tampone molecolare è stato effettuato ad un viaggiatore in transito al porto di Livorno ed 1 altro test è stato eseguito ad un viaggiatore transitato dal porto di Piombino.

I guariti ad oggi (5 settembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 3471.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 32, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 11 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Livorno, 4 dell’ambito della Versilia ed 1 residente fuori Asl.

All’ospedale di Lucca 14 i ricoverati, di cui 5 dell’ambito territoriale di Lucca, 8 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 residente fuori Asl.

All’ospedale Apuane 7 i ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (5 settembre) sono 1646 le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.