Coronavirus: 6.974 nuovi positivi dal 1° al 7 marzo 2022 nell’Asl Toscana nord ovest

8 marzo 2022 – Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, dal 1° al 7 marzo 2022 sono stati 6.974, con 102 comuni coinvolti.

Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 6.730 con 101 comuni coinvolti.

Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 764 nuovi casi positivi di cui 310 (il 40%) di età inferiore ai 35 anni.

Carrara 291, Massa 434, Montignoso 39.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 184 (Nido 20, Materna 29, Elementare 60, Media 33, Superiore 42).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 971.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 154.131 prime dosi, 140.778 seconde dosi, 97.403 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,5%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 775.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 179.

ZONA LUNIGIANA: 258 nuovi casi positivi di cui 93 (il 36%) di età inferiore ai 35 anni.

Aulla 47, Bagnone 3, Casola in Lunigiana 7, Comano 3, Filattiera 11, Fivizzano 40, Fosdinovo 20, Licciana Nardi 20, Mulazzo 18, Podenzana 5, Pontremoli 35, Tresana 22, Villafranca in Lunigiana 19, Zeri 8.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 59 (Nido 5, Materna 6, Elementare 18, Media 11, Superiore 19).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 408.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 37.572 prime dosi, 34.388 seconde dosi, 31.945 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 208.

Infine, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, non sono state somministrate prime dosi a bambini.

ZONA PIANA DI LUCCA: 914 nuovi casi positivi di cui 384 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 66, Capannori 296, Lucca 501, Montecarlo 23, Pescaglia 17, Porcari 33, Villa Basilica 7.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 211 (Nido 19, Materna 35, Elementare 60, Media 38, Superiore 59).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.334.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 138.225 prime dosi, 129.199 seconde dosi, 110.798 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,6%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 1.104.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 204.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 410 nuovi casi positivi di cui 157 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 27, Barga 76, Borgo a Mozzano 50, Camporgiano 10, Careggine 8, Castelnuovo Garfagnana 58, Castiglione di Garfagnana 8, Coreglia Antelminelli 33, Fabbriche di Vergemoli 3, Fosciandora 4, Gallicano 32, Minucciano 7, Molazzana 12, Piazza al Serchio 30, Pieve Fosciana 25, San Romano in Garfagnana 6, Sillano Giuncugnano 12, Vagli di Sotto 4, Villa Collemandina 5.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 72 (Nido 9, Materna 18, Elementare 21, Media 11, Superiore 13).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 672.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 32.976 prime dosi, 30.424 seconde dosi, 30.642 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,6%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 277.

Infine, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, non sono state somministrate prime dosi a bambini.

ZONA PISANA: 1.070 nuovi casi positivi di cui 460 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni.

Calci 23, Cascina 201, Crespina Lorenzana 27, Fauglia 14, Orciano Pisano 1, Pisa 490, San Giuliano Terme 199, Vecchiano 73, Vicopisano 42.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 199 (Nido 12, Materna 28, Elementare 61, Media 50, Superiore 48).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.161.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 124.565 prime dosi, 114.837 seconde dosi, 94.537 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 89,2%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 930.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 176.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 562 nuovi casi positivi di cui 266 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 51, Buti 30, Calcinaia 74, Capannoli 28, Casciana Terme Lari 41, Castelnuovo Val di Cecina 9, Chianni 7, Lajatico 6, Montecatini Val di Cecina 2, Palaia 14, Peccioli 12, Pomarance 38, Ponsacco 57, Pontedera 112, Santa Maria a Monte 26, Terricciola 10, Volterra 45.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 135 (Nido 13, Materna 16, Elementare 28, Media 31, Superiore 47).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 875.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 141.248 prime dosi, 128.256 seconde dosi, 114.545 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,9%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 1.030.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 191.

ZONA LIVORNESE: 992 nuovi casi positivi di cui 427 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni.

Capraia Isola 2, Collesalvetti 72, Livorno 918.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 258 (Nido 59, Materna 26, Elementare 69, Media 43, Superiore 61).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.747.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 157.014 prime dosi, 142.949 seconde dosi, 102.453 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 85,9%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 1.231.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 106.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 746 nuovi casi positivi di cui 321 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni.

Bibbona 11, Campiglia Marittima 126, Casale Marittimo 3, Castagneto Carducci 45, Castellina Marittima 3, Cecina 118, Guardistallo 6, Montescudaio 20, Monteverdi Marittimo 2, Piombino 201, Riparbella 7, Rosignano Marittimo 155, Santa Luce 2, San Vincenzo 28, Sassetta 2, Suvereto 17.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 179 (Nido 13, Materna 33, Elementare 39, Media 40, Superiore 54).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.125.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 102.696 prime dosi, 95.617 seconde dosi, 81.420 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,7%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 696.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 124.

ZONA ELBA: 178 nuovi casi positivi di cui 89 (pari al 50%) con meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 23, Capoliveri 15, Marciana 11, Marciana Marina 9, Porto Azzurro 21, Portoferraio 87, Rio 12.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 56 (Nido 8, Materna 6, Elementare 13, Media 6, Superiore 23).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 184.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 29.071 prime dosi, 28.353 seconde dosi, 18.899 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 83,4%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 112.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 16.

ZONA VERSILIA: 1.080 nuovi casi positivi di cui 542 (pari al 50%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 239, Forte dei Marmi 22, Massarosa 142, Pietrasanta 112, Seravezza 61, Stazzema 26, Viareggio 434.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 290 (Nido 19, Materna 20, Elementare 89, Media 53, Superiore 109).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.091

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 7 marzo 2022): 124.692 prime dosi, 115.038 seconde dosi, 97.939 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 89,3%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022: 796.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 1° al 7 marzo 2022, ai bambini: 192.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio all’8 marzo 2022:

all’ospedale di Livorno ci sono 55 ricoverati per Covid, di cui 6 in terapia intensiva;

all’ospedale di Lucca 42 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 31 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

all’ospedale Versilia 23 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 22 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva;

all’ospedale di Cecina 12 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

all’ospedale di Barga 10 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” all’8 marzo sono in totale 195 (il 1° marzo erano 221) di cui 17 in terapia intensiva (il 1° marzo erano 16).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 273.557 (+8.517 rispetto allo scorso 1° marzo) mentre i soggetti in isolamento sono 1.697 (-1.832 rispetto al 1° marzo).

Oggi si sono registrati 14 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest: 2 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 3 nell’ambito di Lucca, 5 nell’ambito di Pisa e 4 nell’ambito di Livorno. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 28: 3 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 1 nell’ambito di Lucca, 8 nell’ambito di Pisa, 14 nell’ambito di Livorno, 2 nell’ambito della Versilia.

DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 7 marzo 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.782.979, di cui 1.042.189 per prime dosi. Sono stati vaccinati 534.447 donne e 507.742 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 171.967 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160.474 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150.340 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133.268 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110.619; la fascia d’età over 80 con 104.346; la fascia 20-29 con 100.828; la fascia 12-19 con 82.140 vaccinati; ancora ultima la fascia 5-11 con 28.202.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita. toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.