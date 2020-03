Coronavirus: 5 regole d’oro per fare la spesa al supermercato rischiando il meno possibile

In tempi in cui la pandemia de Coronavirus è diventata globale e pian piano in tutto il mondo sta attuando delle restrizioni alla mobilità della persona che vanno di pari passo con la chiusura forzata di attività lavorative ritenute non essenziali, contatti ravvicinati e assembramenti, andare al supermercato a fare la spesa diventa un problema sotto tutti questi fronti. Ecco come comportarsi correttamente e in maniera sicura quando usciamo per andare a comperare provvigioni alimentari, beni di prima necessità.