Coronavirus, 47enne a passeggio in Fillungo; “Me lo ha ordinato il medico”

Alla richiesta di giustificazione ha riferito agli agenti che stava passeggiando perché glielo aveva ordinato il medico. Ma alla richiesta del numero di telefono del medico, ha dichiarato di non conoscerlo. Gli agenti gli hanno chiesto di compilare l’autocertificazione, e a quel punto, intuendo che per lui si stava mettendo male, ha corretto il tiro riferendo che “il medico mi ha detto che è consentito passeggiare”.

Tra l’altro si trovava distante dalla propria abitazione, per cui gli operatori, vista la superficialità e irresponsabilità del comportamento, lo hanno denunciato ai sensi dell’art 650.