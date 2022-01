Coronavirus: 29.732 nuovi positivi dal 4 al 10 gennaio 2022 nell’Asl Toscana nord ovest

11 dicembre 2022 – Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, dal 4 al 10 gennaio 2022 sono stati 29.732, con 101 comuni coinvolti.

Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 20.379 con 102 comuni coinvolti.

Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 3.348 nuovi casi positivi di cui 1.292 (il 39%) di età inferiore ai 35 anni.

Carrara 1.562, Massa 1.542, Montignoso 244.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 778

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 150.391 prime dosi, 134.349 seconde dosi, 62.326 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 85,1%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 10.005.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 590.

ZONA LUNIGIANA: 846 nuovi casi positivi di cui 353 (il 41%) di età inferiore ai 35 anni.

Aulla 264, Bagnone 20, Casola in Lunigiana 16, Comano 4, Filattiera 33, Fivizzano 117, Fosdinovo 57, Licciana Nardi 86, Mulazzo 32, Podenzana 44, Pontremoli 95, Tresana 30, Villafranca in Lunigiana 48.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 178

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 36.388 prime dosi, 32.506 seconde dosi, 21.176 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 82,4%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 2.661.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 127.

ZONA PIANA DI LUCCA: 4.074 nuovi casi positivi di cui 1.654 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 409, Capannori 1.110, Lucca 2.148, Montecarlo 97, Pescaglia 82, Porcari 198, Villa Basilica 30.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 888

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 132.942 prime dosi, 120.924 seconde dosi, 65.124 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 84,9%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 7.651.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 662.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 1.261 nuovi casi positivi di cui 508 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 122, Barga 231, Borgo a Mozzano 192, Camporgiano 44, Careggine 28, Castelnuovo Garfagnana 146, Castiglione Garfagnana 40, Coreglia Antelminelli 118, Fabbriche di Vergemoli 19, Fosciandora 17, Gallicano 79, Minucciano 44, Molazzana 30, Piazza al Serchio 39, Pieve Fosciana 46, San Romano in Garfagnana 22, Sillano Giuncugnano 11, Vagli di Sotto 14, Villa Collemandina 19.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 210

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 31.563 prime dosi, 28.630 seconde dosi, 19.359 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 84,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 2.373.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 79.

ZONA PISANA: 5.148 nuovi casi positivi di cui 2.088 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Calci 148, Cascina 1.304, Crespina Lorenzana 166, Fauglia 93, Orciano Pisano 10, Pisa 2.019, San Giuliano Terme 833, Vecchiano 318, Vicopisano 257.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.002

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 120.415 prime dosi, 108.598 seconde dosi, 59.102 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,5%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 7.440.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 636.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 4.076 nuovi casi positivi di cui 1.580 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 287, Buti 196, Calcinaia 532, Capannoli 173, Casciana Terme Lari 363, Castelnuovo Val di Cecina 31, Chianni 26, Lajatico 42, Montecatini Val di Cecina 16, Palaia 110, Peccioli 143, Pomarance 75, Ponsacco 525, Pontedera 769, Santa Maria a Monte 469, Terricciola 120, Volterra 199.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 893

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 136.883 prime dosi, 122.282 seconde dosi, 68.844 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 85,1%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 8.131.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 805.

ZONA LIVORNESE: 4.115 nuovi casi positivi di cui 1.789 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni.

Capraia Isola 2, Collesalvetti 388, Livorno 3.725.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 726

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 151.651 prime dosi, 135.150 seconde dosi, 58.059 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 83,1%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 7.704.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 731.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 2.565 nuovi casi positivi di cui 1.039 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Bibbona 53, Campiglia Marittima 242, Casale Marittimo 20, Castagneto Carducci 177, Castellina Marittima 41, Cecina 603, Guardistallo 10, Montescudaio 33, Monteverdi Marittimo 10, Piombino 509, Riparbella 18, Rosignano Marittimo 650, Santa Luce 28, San Vincenzo 117, Sassetta 7, Suvereto 47.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 547

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 98.986 prime dosi, 90.134 seconde dosi, 48.597 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 84%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 5.636.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 564.

ZONA ELBA: 421 nuovi casi positivi di cui 185 (pari al 44%) con meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 85, Capoliveri 46, Marciana 20, Marciana Marina 9, Porto Azzurro 48, Portoferraio 175, Rio 38.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 63

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 28.173 prime dosi, 26.930 seconde dosi, 14.337 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 80,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 1.485.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 98.

ZONA VERSILIA: 3.878 nuovi casi positivi di cui 1.548 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 829, Forte dei Marmi 116, Massarosa 608, Pietrasanta 475, Seravezza 248, Stazzema 46, Viareggio 1.556.

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 857

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 10 gennaio 2022): 120.938 prime dosi, 109.260 seconde dosi, 61.674 terze dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,7%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022: 7.180.

Queste infine le prime dosi somministrate, sempre nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2022, ai bambini: 569.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio all’11 gennaio 2022:

all’ospedale di Livorno ci sono 94 ricoverati per Covid, di cui 10 in terapia intensiva;

all’ospedale di Lucca 65 ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 42 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva;

all’ospedale Versilia 45 ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 39 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva;

all’ospedale di Cecina 28 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” all’11 gennaio sono in totale 268 (il 4 gennaio erano 231) di cui 35 in terapia intensiva (il 4 gennaio erano 30).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 106.843 (+9.271 rispetto allo scorso 4 gennaio) mentre i soggetti in isolamento sono 7.207 (-8.133 rispetto al 4 dicembre).

Oggi sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest si sono registrati 8 decessi: 2 nell’ambito di Massa Carrara, 1 nell’ambito di Lucca, 1 nell’ambito di Pisa e 4 nell’ambito di Livorno. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 20 (5 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 4 nell’ambito di Lucca, 3 nell’ambito di Pisa, 5 nell’ambito di Livorno, 3 nell’ambito della Versilia).

DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 10 gennaio 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.395.696, di cui 1.008.330 per prime dosi. Sono stati vaccinati 517.245 donne e 491.085 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 168.412 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 158.649 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147.956 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.724 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 108.913; la fascia 20-29 con 99.142; la fascia d’età over 80 con 103.417; la fascia 12-19 con 79.094 vaccinati; ultima, ma in ascesa, la fascia 5-11 con 11.019.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.