Coronavirus: 22 nuovi casi positivi in ASL Toscana nord ovest – piana di lucca 3 casi 24 agosto 2020 – Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 agosto, sono 22. APUANE: 8 casi Carrara 8 (di cui 4 contatti di casi legati a cluster della comunità dominicana); PIANA DI LUCCA: 3 casi Capannori 2 (1 rientro dall’estero; 1 contatto rientro dall’estero), Lucca 1; VERSILIA: 3 casi Pietrasanta 1 ( contatto di caso); Viareggio 2 (di cui 1 contatto di caso); ALTA VAL DI CECINA E VALDERA: 2 casi Pontedera 1 (contatto di caso – provenienza estero), Santa Maria a Monte 1 (rientro dall’estero); LIVORNESE: 2 casi Livorno 2 (1 rientro dall’estero; 1 rientro dalla Sardegna); VALLI ETRUSCHE: 4 casi Piombino 4 (4 contatti di caso). I guariti ad oggi (24 agosto 2020) su tutto il territorio aziendale sono 3437. I ricoveri per “Covid-19” negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 21 (18 in Area Covid, 3 in Terapia intensiva). Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (24 agosto) sono 822 (+75 rispetto a ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.