Coronavirus: 146 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest   – VERSILIA:   7 casi

14 ottobre 2020 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 ottobre, sono 146.

APUANE: 17 casi

Carrara 8, Massa 9;

LUNIGIANA: 2 casi

Tresana 1, Zeri 1;

PIANA DI LUCCA: 20 casi

Capannori 4, Lucca 10, Pescaglia 1, Porcari 5;

VALLE DEL SERCHIO: 10 casi

Barga 1, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, San Romano in Garfagnana 1;

PISA: 32 casi

Cascina 13, Fauglia 1, Pisa 12, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 2;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 21 casi

Bientina 1, Calcinaia 2, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Ponsacco 1, Pontedera 7, Riparbella 3, Santa Maria a Monte 3, Volterra 1;

LIVORNO: 19 casi

Collesalvetti 1, Livorno 18;

VALLI ETRUSCHE: 15 casi

Castagneto Carducci 2, Cecina 11, Rosignano Marittimo 2;

ELBA: 3 casi

Campo nell’Elba 2, Marciana Marina 1;

VERSILIA: 7 casi

Camaiore 1, Forte dei Marmi 1, Massarosa 1, Pietrasanta 3, Viareggio 1.

I guariti ad oggi (14 ottobre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 4068 (+2 rispetto ad ieri).

Si è registrato un decesso: uomo di 79 anni residente nell’ambito territoriale di Pisa.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 63, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 28 i ricoverati, di cui 22 dell’ambito territoriale di Livorno, 5 dell’ambito della Versilia e 1 dell’ambito di Lucca.

All’ospedale di Lucca 26 i ricoverati, di cui 21 dell’ambito territoriale di Lucca e 5 dell’ambito di Massa Carrara.

All’ospedale Apuane 9 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (14 ottobre) sono 6468 (+676) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.