Coronavirus: 1.044 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest – VALLE DEL SERCHIO: 29 casi

11 novembre 2020. Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 novembre, sono 1.044.

APUANE: 43 casi

Carrara 15, Massa 25, Montignoso 3;

LUNIGIANA: 8 casi

Aulla 1, Fivizzano 3, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Podenzana 1, Villafranca in Lunigiana 1;

PIANA DI LUCCA: 122 casi

Altopascio 9, Capannori 36, Lucca 63, Montecarlo 4, Pescaglia 6, Porcari 4;

VALLE DEL SERCHIO: 29 casi

Bagni di Lucca 2, Barga 3, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 6, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 3, Pieve Fosciana 3, San Romano Garfagnana 1, Vagli di Sotto 1, Villa Collemandina 1;

PISA: 307 casi

Calci 8, Cascina 86, Crespina Lorenzana 14, Fauglia 8, Pisa 117, San Giuliano Terme 35, Vecchiano 20, Vicopisano 19;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 267 casi

Bientina 22, Buti 22, Calcinaia 17, Capannoli 7, Casciana Terme Lari 27, Lajatico 6, Palaia 19, Peccioli 5, Pomarance 1, Ponsacco 26, Pontedera 70, Santa Maria a Monte 26, Terricciola 11, Volterra 8;

LIVORNO: 116 casi

Capraia 6, Collesalvetti 19, Livorno 91;

VALLI ETRUSCHE: 34 casi

Bibbona 2, Castagneto Carducci 2, Cecina 9, Montescudaio 3, Piombino 8, Rosignano Marittimo 7, San Vincenzo 2, Suvereto 1;

ELBA: 12 casi

Marciana 3, Porto Azzurro 5, Portoferraio 3, Rio 1;

VERSILIA: 106 casi

Camaiore 21, Forte dei Marmi 4, Massarosa 23, Pietrasanta 14, Seravezza 8, Stazzema 2, Viareggio 34.

I guariti ad oggi (11 novembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 6.834 (+231 rispetto ad ieri).

Negli ultimi giorni si sono registrati 15 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: donna di 92 anni e donna di 82 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara; donna di 82 anni dell’ambito di Lucca; uomo di 78 anni, uomo di 75 anni, uomo di 85 anni e donna di 91 anni dell’ambito di Pisa; uomo di 87 anni, uomo di 79 anni e donna di 77 anni dell’ambito di Livorno; uomo di 83 anni, uomo di 67 anni, uomo di 67 anni, uomo di 72 anni e uomo di 74 anni dell’ambito della Versilia.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 451 (ieri erano 433), di cui 55 (ieri erano 59) in terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 103 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 103 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 100 ricoverati, di cui 14 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 76 ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 46 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 17 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontremoli 5 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (11 novembre) sono 15.433 (+729 rispetto a ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.