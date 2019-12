Lo storico Coro Versilia in concerto alla Chiesa di San Rocco. E’ in programma domenica 29 dicembre alle ore 17.00 (ingresso libero) nella chiesa del paese di Capezzano Monte il tradizionale concerto di fine anno del coro di Pietrasanta diretta da Wilma Quadrelli che chiude un anno straordinario di soddisfazioni e successi nell’anno del 45esimo anniversario dalla sua fondazione.

L’anno, che sta per concludersi, è stato caratterizzato da una intensissima attività sia in Italia che all’estero: dal concerto del Coro Sat di Trento al Teatro Comunale alla trasferta a Grenzach-Wyhlen a marzo in seguito al progetto di gemellaggio promosso dal Comune di Pietrasanta. Ed ancora la rassegna nello studio Cervietti, le performance di Levigliani a Recco, al Museo della Marineria di Viareggio fino al Duomo di Carrara. Si è inoltre esibito di fronte ai delegati dell’Unesco e nella nostra città, per la mostra di statue dedicate allo Sbarco in Normandia, partite a fine agosto alla volta di Washington. Il Coro Versilia tornerà ad esibirsi, e questa volta sarà l’ultima dell’anno, giovedì 26 dicembre nella Rassegna di Corsanico.