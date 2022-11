CORI IN CONCERTO TORNA IN SAN FRANCESCO CON UN OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Domenica 4 dicembre alle ore 18

Lucca, 30 novembre 2022 – La manifestazione Cori in Concerto 2022 torna nella Chiesa di San Francesco domenica 4 dicembre alle ore 18, con un evento dedicato al grande Ennio Morricone.

È ancora la Polifonica Città di Viareggio, con la direzione del Maestro Gianfranco Cosmi e il sostegno della Fondazione CRL a dar vita a questa XII° Edizione che ci si aspetta, come di consueto, molto partecipata.

Come di consueto un parterre si ospiti in una cornice suggestiva per celebrare un grandissimo compositore che ha traghettato il genio italiano della musica sugli schermi e sui palcoscenici di tutto il mondo.

Parte con questo una serie di eventi natalizi che si svolgeranno nella chiesa di San Francesco, centro di cultura e aggregazione anche nell’avvicinamento al Natale.

I biglietti sono disponibili fino dalle 12 del 1 dicembre alle 12 di domenica 4 dicembre sul sito www.fondazionecarilucca.it.