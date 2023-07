Alle 21, saranno protagoniste le più belle e famose canzoni del polistrumentista piemontese interpretate dal Whiskey facile 4tet (Giacomo Riggi al pianoforte e alla voce, Francesca Del Seppia al violoncello e alla voce, Nino Pellegrini al contrabbasso e Daniele Paoletti alla batteria).

Da “Love in Portofino” a “Guarda che luna”, passando per “Eri piccola” e “Una sigaretta”, il Whiskey facile 4tet presenterà la sua rivisitazione dei più celebri brani di una delle icone musicali italiane per eccellenza.