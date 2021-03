Coreglia.. Interventi da oltre 2 milioni per mettere in sicurezza le frazioni montane

– Gli interventi finanziati sono: la messa in sicurezza del cimitero di Gromignana e della strada di accesso al cimitero di Tereglio (190mila euro); messa in sicurezza della frana di località Guerrieri lungo la strada Coreglia – Piastroso (280mila euro); messa in sicurezza, conseguente a movimenti franosi, località Curchi (125mila euro); messa in sicurezza del cimitero di Coreglia capoluogo (opera in parte finanziata con fondi propri del Comune per 60mila euro; parte restante 70mila euro); messa in sicurezza del versante di frana lungo la strada comunale per Vitiana e sistemazione parcheggio (170mila euro); sistemazione del movimento franoso, avvenuto a novembre 2017, sulla strada comunale per Gromignana (240mila euro); messa in sicurezza della frana in località Ansugo, a Coreglia (900mila euro); messa in sicurezza del movimento franoso insistente su via del campo sportivo di Coreglia capoluogo (95mila euro); messa in sicurezza della strada comunale Coreglia-Piastroso, nella frazione di Piastroso, località Molinetto, anche qui conseguente a movimento franoso (206.500 euro).