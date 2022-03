SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO PER OPPORTUNA CONOSCENZA DI TUTTI I CITTADINI, SI COMUNICA CHE AVRA’ INIZIO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO COMBINATO NELLE VIE E PIAZZE DEL NOSTRO COMUNE. SARA’ CURA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNICARE LE SUCCESSIVE DATE NELLE QUALI IL SERVIZIO VERRA’ ATTUATO.

MERCOLEDI 23/03/2021

PIANO DI COREGLIA

Via di Ghivizzano compreso parcheggi adiacenti, Via della Chiesa, Via San

Lazzaro, Via Case d’Andrea, Via di Renaio, Strada Provinciale

GHIVIZZANO

Via della Stazione e parcheggi, Via Jacopo da Ghivizzano, Via delle Molina

compreso parcheggi, Viale Castracani, Via di Gretaglia, Via di Camparlese.

CALAVORNO

Piazza della Stazione e della Chiesa, Via di Mezzo, Via del Soccorso, Via

di Lucignana.

MERCOLEDI 06/04/2022

COREGLIA CAPOLUOGO

Via Roma, Piazza Mazzini, Via Valgimigli (circonvallazione), Parcheggi Le

Prata, Strada per Piastroso fino incrocio con Via del Crocialetto, Via San