Coreglia.. Il teatro scende in campo per il Museo della figurina di gesso

:: Un progetto innovativo promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e con la collaborazione di Neon Film Production che produrrà uno spettacolo teatrale itinerante all’interno del museo della figurina di gesso e dell’emigrazione, messo in scena appositamente per i visitatori: e per farlo ha aperto un bando per cercare giovani attori e attrici. Per partecipare c’è tempo fino al 22 marzo 2021, inviando un’email a info@comune.coreglia.it, allegando curriculum artistico e lettera motivazionale.