► IN RIFERIMENTO AI FUOCHI D’ARTIFICIO ESPLOSI NEL NOSTRO COMUNE, ED IN PARTICOLARE LA SERA DEL 16 GENNAIO 2022 A GHIVIZZANO, SI RICORDA CHE QUALSIASI INIZIATIVA DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Secondo l’art. 10 LET. l) del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Coreglia Antelminelli: “sul suolo pubblico è vietato accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

La violazione comporta una sanzione da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

► OLTRE A QUESTA LOCALE NORMA NE E’ PREVISTA UNA A LIVELLO NAZIONALE PREVISTA E PUNITA DALL’ARTICOLO 730 DEL CODICE PENALE:

“Chiunque, senza licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, lancia razzi o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino ad euro 103,00. Se il fatto è commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persona, la pena è dell’arresto fino a un mese”.

Esiste poi una norma non scritta che si chiama buon senso. Questo porterebbe a far capire che certi comportamenti, soprattutto in centri abitati, possono causare disagio e paura sia alle persone anziane sia agli animali.