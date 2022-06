Coreglia Antelminelli – Coreglia Folk&Food Festival..

Evento di La Serpe d’Oro, Diletta Medici. In Piazza Mazzini

Piemonte e Toscana, regioni di grandi vini rossi, ciclisti e canti popolari.

Una serata fantastica a inaugurare una serie di appuntamenti che uniranno buona musica, buon cibo in uno dei borghi più suggestivi della Mediavalle.

Dalle 19.37, aperitivi sparsi e poi CENA, a cura di BATTISTA, con menu a base di:

– ricco antipasto toscano

– brasato al barolo con polenta

Dalle 20.30, SPETTACOLO:

“Di bega e di gena. Viaggio musicale tra Piemonte e Toscana (trascurando la Liguria)”, con RICKY AVATANEO e IGOR VAZZAZ (più qualche ospite, tipo FLAVIO IACOPI al violino).

Avataneo e Vazzaz tornano a sfidarsi in terra toscana, in una serata di canti e stornelli, tra Val di Susa e Maremma, passando per Occitania, Friuli, Stati Uniti, Balcani, e altre amenità geografiche.

Saranno suonate chitarre, armoniche, ugole e ghironda.

Si canta, si mangia, poi si beve, si canta,

poi si canta, si mangia e si ribeve,

e poi si guarda quel che succede,

il tutto grazie, giusto specificarlo ammodino, a Diletta, Flavio e Battista.

Vestitevi con furbizia, ché verso le 21 fa anche freschino (meno male).