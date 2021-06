Coreglia. eroga un Contributo all’istituto comprensivo

– Il Comune di Coreglia Antelminelli ha deliberato un contributo per sostenere le attività scolastiche e i laboratori dell’Istituto comprensivo.



– Commento del sindaco Marco Remaschi e dell’assessora Lara Baldacci: “Sostenere la scuola significa sostenere il futuro dei nostri ragazzi. Permettere all’Istituto Comprensivo di contare su maggiori risorse con le quali sviluppare il proprio lavoro e offrire programmi e iniziative diversificati ai ragazzi è una nostra missione. Da sempre la scuola è un argomento centrale per la nostra amministrazione perché siamo consapevoli che è da lì, dalla scuola, che nasce tutto.

Nascono le amicizie, le passioni, le aspirazioni e le speranze: è compito degli amministratori far sì che gli studenti, il personale docente e non docente abbiano sempre a disposizione i migliori strumenti per affrontare con serenità e preparazione il futuro