Coreglia – attivato il servizio di sanificazione meccanizzata delle strade comunali

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Nell’ambito delle misure adottate da questo Comune per il contenimento del contagio da Covid-19, con la presente si informano i cittadini che il gestore del servizio di igiene del territorio, Sistema Ambiente S.p.A. a far data dal giorno 17 marzo 2020 ha attivato il servizio di sanificazione meccanizzata delle strade comunali intervenendo sulle seguenti viabilità:

Via di Lucignana. Calavorno

Piazza IV Novembre, Ghivizzano

Via e Piazza della Stazione, Ghivizzano

Via Jacopo da Ghivizzano, Ghivizzano

Via Del Molinetto, Ghivizzano

Via Camparlese, Ghivizzano

Gli interventi di sanificazione meccanizzata proseguiranno oggi e nei giorni di sabato, martedì e giovedì p.v. Contemporaneamente alla sanificazione meccanizzata con autocarro è stato attivato, a far data dalla data odierna anche il servizio di sanificazione manuale per le strade interne dei centri storici, le strade interessate come dal seguente calendario comunicato da Sistema Ambiente