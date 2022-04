COREGLIA ANTELMINELLI – Un grande passo avanti per la sicurezza del territorio: partiranno i lavori in località Ansugo per risolvere la frana.

Un grande passo avanti per la sicurezza del territorio: partiranno i lavori in località Ansugo per risolvere la frana. Sarà messa in sicurezza e ripristinata la frana che dalla primavera del 2028 ha coinvolto e reso inagibile questa parte di territorio di Coreglia. È stato approvato un finanziamento di 900mila euro che comprende l’importo complessivo dei lavori pari a € 657.784,65. L’affidamento dei lavori è da prevedere entro il 23 maggio prossimo: per questo è già stato predisposto e approvato il progetto esecutivo ed è in fase di ultimazione la procedura di affidamento.