COREGLIA ANTELMINELLI Progetto Racine: si è chiuso il percorso coordinato da Anci Toscana

Progetto Racine: si è chiuso il percorso coordinato da Anci Toscana, che rientra nel programma Interreg “Marittimo” Italia-Francia, nato per valorizzare il patrimonio e l’identità culturale dei piccoli, ma preziosi, musei locali.

Grazie a questo progetto il Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione “G.Lera” è diventato accessibile: un montascale, un servoscala e dieci apparecchi per le audioguide in italiano, inglese e francese, oltre ad un’applicazione che consente di vivere gli spazi espositivi attraverso una visita virtuale.

Piccoli, grandi passi in avanti per un’inclusione che si realizza, soprattutto, attraverso la cultura e la bellezza.