Coreglia Antelminelli – Nuove telecamere sul territorio..

– Il progetto, che si chiama Coreglia Sicura, prevede l’installazione di 11 nuove telecamere di videosorveglianza nei seguenti luoghi: una in via Roma all’intersezione con via San Rocco (capoluogo), una in via Roma all’altezza di piazza Mazzini (capoluogo), due in via Castracani in corrispondenza dell’istituto comprensivo (Ghivizzano), una nel parcheggio adiacente via di Gretaglia (Ghivizzano), una nel parcheggio adiacente via del Poggione (Ghivizzano), una in piazza della Stazione (Ghivizzano),

una in piazza IV Novembre (Ghivizzano), un in piazza Bernardini (Piano di Coreglia), una nel parcheggio della scuola primaria di Piano di Coreglia e una in via del Lavoro in prossimità con l’intersezione di località al Colle (Piano di Coreglia).