Coreglia Antelminelli Lavori nella frazione di vitiana

Riguardo al rischio idrogeologico sulla strada comunale di Vitiana, in zona Culiganga, è in corso un intervento per realizzare un sistema di contenimento sul versante mediante reti a doppia torsione e saranno inoltre regimate le acque superficiali. L’intervento prevede un investimento di 360mila euro.