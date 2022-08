Coreglia Antelminelli, finanziati due progetti per l’efficentamento energetico

Il progetto è finalizzato a due obbiettivi: da una parte, infatti, con un investimento di circa 70 mila euro, sarà completato l’efficientamento energetico dei punti luce esistenti. In particolare saranno installati apparecchi a led capaci di ridurre i consumi e i costi di manutenzione, a Calavorno (29 punti luce), Ghivizzano (51 punti luce) e Gromignana (12 punti luce), per un totale di 92 lampioni. Dall’altra parte, invece, con una spesa di circa 200 mila euro, saranno installati 88 nuovi lampioni, già dotati di tecnologia a led: nello specifico ne saranno posizionati 31 a Ghivizzano, 46 a Piano di Coreglia e 11 a Gromignana, sulla strada in località alle Vignole.

“Un territorio ben illuminato – commentano il sindaco Marco Remaschi e l’assessore ai lavori pubblici Emilio Volpi – è anche un territorio più sicuro. Sicuro per chi viaggia in auto, per chi passeggia, per chi sosta e per chi vive il nostro comune. L’investimento per i nuovi punti luce guarda proprio in questa direzione: sicurezza e vivibilità, con un‘attenzione specifica al tema ambientale.

Esattamente come per le asfaltature – proseguono Remaschi e Volpi – anche il maxi investimento sull’illuminazione va a intervenire e a colmare le mancanze degli anni passati: per anni è mancata la progettazione e la programmazione degli interventi, oggi invece andiamo a intervenire con una pianificazione di medio e lungo periodo. Partiamo dalle situazioni più critiche, con l’obiettivo di raggiungere tutto il territorio comunale”..