Cordoglio per scomparsa della dottoressa Paola Milani, già vicesegretario del Comune di Seravezza

Cordoglio per scomparsa della dottoressa Paola Milani, già vicesegretario del Comune di Seravezza

«C’è tanta tristezza e commozione oggi in tutti noi alla notizia della scomparsa della dottoressa Paola Milani, una dipendente modello del nostro Comune, un punto di riferimento prezioso per i colleghi, una persona splendida che non dimenticheremo». Con queste parole il sindaco Riccardo Tarabella rende pubblico il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Seravezza e di tutti i colleghi per la prematura scomparsa di Paola Milani. A lungo dirigente del settore segreteria del Comune, Milani ha svolto per anni le funzioni di vicesegretario generale seguendo da vicino i più importanti dossier della vita amministrativa cittadina. Persona forte e di grande competenza, rimane nel cuore di chi l’ha conosciuta per la sua bontà d’animo e la costante disponibilità, per le difficoltà sempre affrontate con dignità e il sorriso sulle labbra. La dottoressa Paola Milani aveva lasciato il servizio presso il Comune di Seravezza due anni orsono. Lascia il marito e una figlia, ai quali gli amministratori e i dipendenti del Comune di Seravezza si stringono in un affettuoso abbraccio. Le esequie si terranno oggi, sabato 17 luglio, alle ore 16:30 nella chiesa di San Giuseppe Vecchio di via Pisa a Marina di Massa.