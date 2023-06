Cordoglio per l’anniversario della strage di Viareggio

La città di Pietrasanta si stringe al dolore dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, all’associazione “Il Mondo Che Vorrei” e all’intera comunità viareggina in questo giorno che, 14 anni fa, ha segnato per sempre i corpi, gli affetti, i luoghi e i ricordi. L’abbraccio piú grande giunga a Marco Piagentini, Daniela Rombi e a tutti coloro che da quel 29 giugno, nonostante lo strazio e lo sconforto di vite cancellate o finite improvvisamente a pezzi, hanno trovato una forza e una generosità che non ha eguali, lottando ogni giorno in strada e nelle aule dei tribunali per la verità, la giustizia e soprattutto la sicurezza di tutte le città, i passeggeri e i ferrovieri d’Italia.