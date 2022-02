Cordoglio per la scomparsa di Marta Pasquini Tetti

“Le sfogliatine, i budini, si andavano a prendere dalla Marta. Non c’è stato un bambino che sia uscito dalla pasticceria Versilia senza aver assaggiato un dolce”: è il ricordo, commosso, della presidente del Consiglio Comunale Paola Brizzolari, profondamente addolorata per la scomparsa di Marta Pasquini Tetti e che si stringe con affetto sincero al marito Moreno, alla figlia Sabrina, alle nipoti Elena e Clarissa, alla cognata Maria Altea e ai familiari, insieme al sindaco Alberto Stefano Giovannetti e tutta l’amministrazione comunale di Pietrasanta.

“Marta e la sua famiglia sono stati i veri pionieri del nostro turismo – ricorda ancora Brizzolari – volti e sorrisi che per tutti noi erano una sicurezza, un qualcosa che sapevamo di trovare sempre, l’immagine più autentica di quello che si dice essere ‘un posto di famiglia’”. Un ricordo anche personale, di un’amicizia nata “durante la mia degenza in ospedale, quando appena sposata e da poco divenuta mamma non conoscevo nessuno – prosegue la presidente Brizzolari – ma in lei trovai un senso di vicinanza e di calore umano che custodirò per sempre nel cuore”.