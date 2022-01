Cordoglio per la scomparsa dell’artista Rino Giannini

Con profondo cordoglio l’amministrazione comunale di Pietrasanta partecipa al dolore dei familiari di Rino Giannini per la scomparsa dell’artista pietrasantino, avvenuta questa mattina.

Giannini era nato a Pietrasanta nel 1939, qui aveva conseguito il diploma all’Istituto d’Arte e aperto il suo studio in piazza Crispi.

Insegnante all’Accademia di Belle Arti di Carrara, organizzatore di diverse mostre di scultura e fra i soci fondatori, nel 1970, del Consorzio Artigiani del Marmo di Pietrasanta, le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private, fra le quali anche il “Moma” di New York. “Una persona cordiale, sempre sorridente, amante della sua terra e del fare arte”, lo ricorda con affetto il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti.