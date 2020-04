Cordoglio per la prematura scomparsa di Riccardo Navari, uno dei piu’grandi tifosi dell’Hockey Forte dei Marmi

Giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Riccardo Navari, di Querceta, classe ‘55, grandissimo tifoso dell’Hockey Forte dei Marmi. Sulla pagina social del Presidente dell’HF si legge, infatti, un lungo e commosso messaggio di cordoglio.

Riccardo oltre che un assiduo tifoso di Hockey, non si perdeva quasi mai una trasferta da quando era in pensione, era anche un contradaiolo. Uno dei due figli, infatti, sbandiera nella Contrada Il Ponte. Gli amici lo ricordano come una persona leale, sincera e gentile.