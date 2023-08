Cordoglio per Adelina Maffei, decana dei balneari di Marina

Novant’anni vissuti in riva al mare: se n’è andata dopo una breve degenza ospedaliera Adelina Maffei, decana dei balneari di Marina di Pietrasanta e già titolare del bagno Adua a Tonfano. Un’attività nata con lei, nel 1933 che poi, insieme alla sorella Mariangela, ne prese le “redini” dal padre Fausto e dalla madre Fabiola. “Una vera donna di mare – la ricorda il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – e un punto di riferimento per tutta la nostra Marina, sempre ‘al pezzo’ anche quando il trascorrere del tempo ha iniziato a lasciare qualche segno su di lei. Ai familiari e a tutto lo staff del bagno Adua giunga il cordoglio più affettuoso e sincero, da parte mia e dell’intera amministrazione comunale”.

Meticolosa, tuttofare, con un’attenzione altissima ai bisogni degli ospiti: per Luca Ceccarelli, da quasi vent’anni assistente alla balneazione allo stabilimento di Tonfano, “una donna di grande spirito, che si raccomandava sempre con tutti noi di non mostrarci mai nervosi davanti ai clienti. Lei stessa, quando era irritata da qualcosa, spariva qualche minuto in casa per poi tornare con un grandissimo sorriso, strappandoci puntualmente una risata”.

Pur restando sempre “in prima linea”, da qualche tempo Adelina aveva consegnato la gestione dell’attività a figlia e nipote, Simona e Valentina. La cerimonia di commiato, fanno sapere i familiari, si svolgerà domani (martedì 22 agosto) alle 10 presso la chiesa di Tonfano.