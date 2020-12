Cordoglio in tutta Barga per la improvvisa scomparsa, a soli 47 anni, di Massimo Pia, figlio dell’ex assessore comunale Renzo, e negli ultimi venti anni il fotografo ufficiale per conto del comune di Barga. Pia si è spento improvvisamente nelle prime ore di martedì, dopo un malore.

Nel portale del Comune ha raccontato con le sue foto i momenti della vita della comunità: feste, eventi, mostre, inaugurazioni di negozi e attività. Lascia nel più profondo dolore la compagna Elena Bacci, ed i genitori Renzo e Loriana ai quali la redazione invia le sue commosse condoglianze.